Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme nach Einbruch in Schule

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 27.02.2026, 20:00 Uhr

18-Jähriger von Zeugen auf Flucht verfolgt

Am Freitagabend bemerkten Spaziergänger Licht im Gymnasium Kleine Burg. Sie beobachteten außerdem, wie eine Person über ein Fenster aus der Schule kam. Da für sie der Verdacht eines Einbruchs bestand, verständigten sie die Polizei und der 38-jährige Zeuge verfolgte die Person auf seiner Flucht zu Fuß. Schließlich konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten den 18-jährigen Einbrecher im Bereich des Hagenmarktes stellen und vorläufig festnehmen. Nur durch den couragierten Einsatz des Zeugen und die lückenlose Verfolgung konnte die Festnahme gelingen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes in der Dienststelle konnte diverses Diebesgut sichergestellt werden, was unter anderem aus der Schule stammte. Aufgrund einer Beeinflussung durch berauschende Mittel wurde dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Unterdessen wurde die Schule von weiteren Polizeibeamten durchsucht, der Einbruch verifiziert und Spuren gesichert. Der Tatort wurde von der Kriminalpolizei aufgenommen, mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 18-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Folgetag entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

