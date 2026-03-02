PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Ehemaliger Mitarbeiter entwendet Lkw - Festnahme nach Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

Braunschweig-Veltenhof, 27.02.2026, 23:15 Uhr

Am Freitagabend betrat ein 35-jähriger ehemaliger Mitarbeiter unbefugt das Gelände einer Firma im Ortsteil Veltenhof. In den Räumlichkeiten entwendete er Werkzeug sowie den Fahrzeugschlüssel eines Lkw. Anschließend verschaffte er sich Zugang zu dem Firmenfahrzeug und befuhr trotz Alkoholisierung mehrere Straßen im Stadtgebiet von Braunschweig. Zeugen wurden auf die unsichere Fahrweise des Lkw aufmerksam und beobachteten zudem einen Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Polizei wurde daraufhin verständigt. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug durch die Polizei kontrolliert und der 35-Jährige gestoppt werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl. Weiterhin wurden am Lkw frische Unfallschäden festgestellt. Das entwendete Fahrzeug sowie das Diebesgut wurden sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der Beschuldigte Widerstand und griff die eingesetzten Polizeibeamten tätlich an. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 35-Jährige aufgrund des bestehenden Haftbefehls festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

