PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - Fahrraddiebstahl

POL-BS: Eigentümer gesucht - Fahrraddiebstahl
  • Bild-Infos
  • Download

Braunschweig (ots)

Bruchstraße, 23.02.2026, 20:30 Uhr

Gestohlenes Fahrrad wird Polizeibeamten zum Kauf angeboten

Am Montagabend gingen Zivilbeamte ihrer Streifentätigkeit in der Bruchstraße nach. Obwohl sie durch offenes Tragen ihrer Dienstausweise deutlich als Polizeibeamte zu erkennen waren, wurden sie von einem 42-Jährigen gefragt, ob sie ein Fahrrad kaufen wollten. Dabei handelte es sich um ein Pedelec ohne zugehörigen Akku. Obwohl das Fahrrad einen Wert von 3000 EUR haben sollte, wollte der Mann es für 80 EUR verkaufen, um sich von dem Erlös Betäubungsmittel kaufen zu können. Aufgrund des Missverhältnisses zwischen dem Wert des Fahrrads und dem angestrebten Verkaufspreis, erhärtete sich der Verdacht des Diebstahls. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad der Marke PROPHETE, zu dessen Herkunft der 42-Jährige keine glaubwürdige Aussage treffen konnte. Er wurde vorläufig festgenommen und das Fahrrad beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Folgetage entlassen.

Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des Fahrrads oder Zeugen, die Angaben zur Herkunft machen können. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:12

    POL-BS: Zeugenaufruf - Räuberischer Diebstahl

    Braunschweig (ots) - Madamenweg, 19.02.2026, 20:00 Uhr Unbekannte entwenden Kette nach Einsatz von Reizgas Vergangenen Donnerstag inserierte ein 59-jähriger Braunschweiger eine Goldkette auf einem Kleinanzeigenportal. Noch am selben Tag traf er sich mit einem Interessenten und einer Begleitperson im Treppenhaus seiner Wohnanschrift. Sie fragten, ob sie die Kette für ein Foto anlegen dürfen, was der 59-Jährige ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:57

    POL-BS: Zeugenaufruf - Körperverletzung in Bus

    Braunschweig (ots) - Buslinie 436, Höhe Mittelweg, 15.02.2026, 15:55 Uhr Fahrgast greift in Streitigkeiten ein und wird verletzt Am vergangenen Sonntag kam es in der Buslinie 436 zwischen den Haltestellen Siegfriedstraße und Taubenstraße zu Streitigkeiten zwischen einer Frau und einem Mann. Zum Schutz der Frau griff ein 63-Jähriger in die Situation ein, indem er die Frau fragte, ob alles in Ordnung sei. Daraufhin ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:46

    POL-BS: Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung mit Messer

    Braunschweig (ots) - Bienroder Weg, 18.02.2026, 11:15 Uhr Unbekannte bedrohen 60-Jährigen an einem Einkaufszentrum Am Mittwochmittag ist es in der Braunschweiger Nordstadt zu einer schweren räuberischen Erpressung gekommen. Dabei wurde ein 60-Jähriger im Bereich des Einkaufswagenunterstandes von zwei unbekannten Männern angesprochen worden. Einer der Männer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren