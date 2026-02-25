Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - Fahrraddiebstahl

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Bruchstraße, 23.02.2026, 20:30 Uhr

Gestohlenes Fahrrad wird Polizeibeamten zum Kauf angeboten

Am Montagabend gingen Zivilbeamte ihrer Streifentätigkeit in der Bruchstraße nach. Obwohl sie durch offenes Tragen ihrer Dienstausweise deutlich als Polizeibeamte zu erkennen waren, wurden sie von einem 42-Jährigen gefragt, ob sie ein Fahrrad kaufen wollten. Dabei handelte es sich um ein Pedelec ohne zugehörigen Akku. Obwohl das Fahrrad einen Wert von 3000 EUR haben sollte, wollte der Mann es für 80 EUR verkaufen, um sich von dem Erlös Betäubungsmittel kaufen zu können. Aufgrund des Missverhältnisses zwischen dem Wert des Fahrrads und dem angestrebten Verkaufspreis, erhärtete sich der Verdacht des Diebstahls. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad der Marke PROPHETE, zu dessen Herkunft der 42-Jährige keine glaubwürdige Aussage treffen konnte. Er wurde vorläufig festgenommen und das Fahrrad beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Folgetage entlassen.

Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des Fahrrads oder Zeugen, die Angaben zur Herkunft machen können. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell