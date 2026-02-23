Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Räuberischer Diebstahl

Braunschweig (ots)

Madamenweg, 19.02.2026, 20:00 Uhr

Unbekannte entwenden Kette nach Einsatz von Reizgas

Vergangenen Donnerstag inserierte ein 59-jähriger Braunschweiger eine Goldkette auf einem Kleinanzeigenportal. Noch am selben Tag traf er sich mit einem Interessenten und einer Begleitperson im Treppenhaus seiner Wohnanschrift. Sie fragten, ob sie die Kette für ein Foto anlegen dürfen, was der 59-Jährige erlaubte. Als er die Kette übergeben hatte, sprühte ihm einer der jungen Männer Pfefferspray ins Gesicht. Beide flohen anschließend zu Fuß. Der 59-Jährige nahm die Verfolgung auf, stürzte jedoch und verletzte sich dabei. Die Täter entkamen unerkannt. Sie werden wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare, schwarz gekleidet und nach ihren eigenen Angaben arabischer Herkunft.

Die Polizei nahm am Folgetag eine Anzeige auf. Der Schaden beläuft sich auf über 2000 EUR. Zeugen der Tat oder der fußläufigen Verfolgung werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Süd unter 0531-476 3515 zu melden.

