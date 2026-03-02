Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Unfall A36 - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

A36 Rtg. Vienenburg, Rastanlage Werla

01.03.26, 13.20 Uhr

Ehepaar schwerst verletzt

Sonntagmittag ist es auf der A36 in Richtung Harz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 13.20 Uhr befuhr dabei ein weißer KIA den Hauptfahrstreifen der Autobahn. In Höhe der Rastanlage Werla wollte der 69-jährige Fahrer vermutlich einem vom Parkplatz kommenden Fahrzeug die Auffahrt auf die Autobahn ermöglichen. In diesem Moment näherte sich mit hoher Geschwindigkeit von hinten ein dunkler Audi A8. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache fuhr der Audi A8 dem KIA mit einem deutlichen Geschwindigkeitsüberschuss auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der KIA nach rechts gedrückt, wo er in die Leitplanke einschlug. Von hier wurde er zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er abermals von dem Audi getroffen wurde und sich dadurch überschlug. Anschließend kamen beide Fahrzeuge zum Stehen.

Beide Fahrzeuge wurden völlig zerstört, das Trümmerfeld auf der Autobahn erstreckte sich über ca. 400m.

Der 69-jährige Fahrer des KIA und seine 66-jährige Frau wurden durch den Unfall schwerstverletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die Feuerwehr wurde das Ehepaar aus ihrem Wagen befreit. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Fahrer mittels Rettungshubschrauber und seine Frau durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Fahrer des Audi wurde leicht verletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Braunschweig. Die A36 wurde diesbezüglich bis 21.30 Uhr in Richtung Vienenburg gesperrt.

Es ergeben sich Hinweise auf eine sehr auffällige Fahrweise des beteiligten Audi A8. Im Rahmen der Ermittlungen werden deshalb weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem Fahrverhalten des Audi A8 geben können. Möglicherweise soll es ein weiteres Fahrzeug, vermutlich ein VW Golf 8, gegeben haben, das in zeitlichem Zusammenhang mit dem A8 die Autobahn 36 befuhr.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0531/476-3715 entgegen.

