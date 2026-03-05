Polizei Braunschweig

POL-BS: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf A39

Braunschweig (ots)

A39 Rtg. Wolfsburg,

04.03.26, 14.40 Uhr

Zwei Schwerverletzte, eine Leichtverletzte

Gestern Nachmittag ist es auf der A39 Rtg. Wolfsburg, in Höhe der Rastanlage Hüttenblick, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Der 31-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr zuvor den linken Fahrstreifen der Autobahn. Offensichtlich zu spät bemerkte er den sich auf seiner Spur anstauenden Verkehr, so dass er einem Audi A6 auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls führte dies wiederum zum Zusammenstoß mit vier weiteren Fahrzeugen, die sich sowohl auf der linken, als auch auf der rechten Spur der Autobahn befunden haben.

Infolge verletzten sich bei dem Unfall zwei Männer (18 und 22 Jahre alt) schwer und eine Frau (36 Jahre) leicht. Die beiden schwerverletzten Männer wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

Fünf Fahrzeuge waren nicht mehrfahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Innerhalb der sich anschließenden Staubildung ereignete sich noch ein weiterer Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem allerdings niemand verletzt wurde.

Bezüglich der Verkehrsunfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen und der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die A39 bis ca. 20.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle SZ Lebenstedt-Nord abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell