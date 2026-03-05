PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf A39

Braunschweig (ots)

A39 Rtg. Wolfsburg,

04.03.26, 14.40 Uhr

Zwei Schwerverletzte, eine Leichtverletzte

Gestern Nachmittag ist es auf der A39 Rtg. Wolfsburg, in Höhe der Rastanlage Hüttenblick, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Der 31-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr zuvor den linken Fahrstreifen der Autobahn. Offensichtlich zu spät bemerkte er den sich auf seiner Spur anstauenden Verkehr, so dass er einem Audi A6 auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls führte dies wiederum zum Zusammenstoß mit vier weiteren Fahrzeugen, die sich sowohl auf der linken, als auch auf der rechten Spur der Autobahn befunden haben.

Infolge verletzten sich bei dem Unfall zwei Männer (18 und 22 Jahre alt) schwer und eine Frau (36 Jahre) leicht. Die beiden schwerverletzten Männer wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

Fünf Fahrzeuge waren nicht mehrfahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Innerhalb der sich anschließenden Staubildung ereignete sich noch ein weiterer Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem allerdings niemand verletzt wurde.

Bezüglich der Verkehrsunfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen und der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die A39 bis ca. 20.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle SZ Lebenstedt-Nord abgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:28

    POL-BS: Zwei Verkehrsunfälle infolge Alkohol- und Drogeneinfluss

    Braunschweig (ots) - Berliner Straße / A39, Rastanlage Salzgitter-Hüttenblick, 03.03.2026, 21:00 Uhr Am Dienstagabend kam es im Stadtgebiet von Braunschweig sowie auf der A39 im Bereich Salzgitter nahezu zeitgleich zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die jeweiligen Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Gegen 21:00 Uhr befuhr ein ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:21

    POL-BS: Festnahme nach Einbruch in Schule

    Braunschweig (ots) - Innenstadt, 27.02.2026, 20:00 Uhr 18-Jähriger von Zeugen auf Flucht verfolgt Am Freitagabend bemerkten Spaziergänger Licht im Gymnasium Kleine Burg. Sie beobachteten außerdem, wie eine Person über ein Fenster aus der Schule kam. Da für sie der Verdacht eines Einbruchs bestand, verständigten sie die Polizei und der 38-jährige Zeuge verfolgte die Person auf seiner Flucht zu Fuß. Schließlich ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:57

    POL-BS: Schwerer Unfall A36 - Zeugenaufruf

    Braunschweig (ots) - A36 Rtg. Vienenburg, Rastanlage Werla 01.03.26, 13.20 Uhr Ehepaar schwerst verletzt Sonntagmittag ist es auf der A36 in Richtung Harz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.20 Uhr befuhr dabei ein weißer KIA den Hauptfahrstreifen der Autobahn. In Höhe der Rastanlage Werla wollte der 69-jährige Fahrer vermutlich einem vom Parkplatz kommenden Fahrzeug die Auffahrt auf die Autobahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
