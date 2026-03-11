Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Watenbüttel

09.03.26, 13.30 Uhr

Verkehrstechniker leicht verletzt

Im Rahmen der Einrichtung einer Baustelle auf der Celler Heerstraße in Watenbüttel wurde am Montag ein 47-jähriger Mitarbeiter einer Firma für Verkehrstechnik leicht verletzt.

Wegen Bauarbeiten wurde auf der Celler Heerstraße eine Einbahnstraße in Richtung stadtauswärts errichtet. Während der Aufstellung entsprechender Beschilderung, missachtete gegen 13.30 Uhr ein Verkehrsteilnehmer die entsprechenden Verkehrszeichen und befuhr den Bereich der Baustelle verbotswidrig. Als ein dort arbeitender Verkehrstechniker den Autofahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam machte, beschleunigte dieser und fuhr an dem Mitarbeiter vorbei. Dabei streifte er jedoch den 47-Jährigen und erwischte ihn mit seinem Außenspiegel am Unterarm. Dadurch verletzte er sich leicht. Der Verursacher entfernte sich anschließend in Richtung Braunschweig.

Beschrieben wird der Mann als ca- 50-60 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren. Beim Fahrzeug soll es sich um einen dunkelgrauen Mercedes SUV mit Braunschweiger Kennzeichen gehandelt haben.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, u.a. wegen Verkehrsunfallflucht, wird deshalb nach Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrer des beschriebenen PKW machen können.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

