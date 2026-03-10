Polizei Braunschweig

POL-BS: Versuchter Raub zum Nachteil eines Schülers

Braunschweig (ots)

Rüningen, 09.03.2026, 07:40 Uhr

Am Montagmorgen kam es im Braunschweiger Stadtteil Rüningen zu einem versuchten Raub. Ein elfjähriger Schüler stieg gegen 07:40 Uhr an der Thiedestraße aus einem Bus aus, um zur Schule zu gehen. Kurz darauf griff ein bislang unbekannter junger Mann von hinten an den Rucksack des Jungen und forderte ihn auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Nachdem der Schüler angab, kein Geld bei sich zu haben, schlug der Täter ihm mehrfach mit der geballten Faust in den Bauch. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Der Schüler wurde leicht verletzt. Der Täter wird als 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,85 m groß und von schlanker Statur beschrieben. Er soll schwarze Haare sowie einen Drei-Tage-Bart gehabt haben und sprach Hochdeutsch ohne erkennbaren Dialekt oder Akzent. Sein Erscheinungsbild wurde als südosteuropäisch beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug der Täter eine schwarze Jacke der Marke Moncler, eine graue Jogginghose sowie schwarze Nike-Shox-Schuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur beschriebenen Person geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531 / 476 2516 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell