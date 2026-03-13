Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Falscher Polizeibeamter festgenommen

Aalen (ots)

Am Donnerstagmittag wurde eine 79 Jahre alte Frau aus der Hofstetterstraße von falschen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Die Täter versuchten der Frau vorzugaukeln, dass in ihrer Nähe eingebrochen worden wäre, drei Täter festgenommen worden seien und bei diesen Notizen mit ihren Daten aufgefunden worden wären. Die Frau durchschaute den Betrugsversuch sofort, ließ sich aber zum Schein auf das Gespräch ein. Zeitgleich informierte eine Bekannte der Rentnerin, eine 66 Jahre alte Frau die sich ebenfalls in der Wohnung der 79-Jährigen aufhielt, die Polizei. Gegen 14:15 Uhr kam schließlich ein 18-Jähriger zur Wohnung der Dame, um wie am Telefon vereinbart Goldbarren und Goldmünzen abzuholen. Was der Tatverdächtige nicht ahnte: Neben der 79-Jährigen befanden sich auch Polizeibeamte vor Ort, die den Mann schließlich festnahmen. Auf den 18-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

