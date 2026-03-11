POL-ME: Steigendes Verkehrsaufkommen und mehr Unfälle: Polizei stellte die Verkehrsunfallbilanz für den Kreis Mettmann vor - 2603057

Polizei Mettmann

POL-ME: Steigendes Verkehrsaufkommen und mehr Unfälle: Polizei stellte die Verkehrsunfallbilanz für den Kreis Mettmann vor

Kreis Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025 für den Kreis Mettmann präsentiert. Insgesamt verzeichnet die Behörde einen leichten Anstieg der Unfallzahlen - dieser lässt sich insbesondere durch ein Plus bei den Unfällen unter der Beteiligung von Kindern, Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren erklären.

Landrätin Dr. Bettina Warnecke, der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Mettmann, Holger Schepanski, und der Leiter des Verkehrsdienstes der Kreispolizei, Thomas Obst, stellten das Zahlenwerk am Mittwoch (11. März 2026) im Rahmen einer Pressekonferenz vor.

Zur Bilanz:

Die Anzahl der Verkehrsunfälle ist im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent auf insgesamt 14.014 angestiegen - statistisch betrachtet kommt es also alle 38 Minuten zu einem Verkehrsunfall auf den Straßen im Kreis Mettmann.

"Diesen leichten Anstieg führen wir auf ein generell steigendes Verkehrsaufkommen im Kreis Mettmann zurück", erklärt Landrätin Dr. Bettina Warnecke. "Es sind insgesamt mehr Menschen auf unseren Straßen unterwegs: So werden beispielsweise Jugendliche und selbst Kinder immer mobiler - etwa mit dem E-Scooter. Und die Menschen nehmen länger aktiv am Straßenverkehr teil, zum Teil bis ins hohe Alter via Pedelec", so die Landrätin weiter.

Ferner führten auch die Sperrung auf der A 59 sowie die Baustelle auf der A 3 am Hildener Kreuz zu einer spürbaren Mehrbelastung im innerstädtischen Verkehrsraum, insbesondere im Süden des Kreises. "All das führt dazu, dass wir insgesamt einen leichten Anstieg bei den Unfallzahlen verzeichnen. Die positive Nachricht aber ist: Bei den allermeisten Unfällen bleibt es bei einem Blech- oder Sachschaden", so Dr. Bettina Warnecke. Insgesamt beträgt der Anteil der Unfälle, bei denen eine Person verletzt wird, etwa 10 Prozent.

Mehr Unfälle auf Zweirädern und E-Scootern

Wie auch im Vorjahr blickt die Polizei mit Sorge auf die Entwicklung bei den Unfällen von Pedelecfahrerinnen und Pedelecfahrern. "Insbesondere so genannte Alleinunfälle, also solche Unfälle, bei denen vor allem Seniorinnen und Senioren ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Pedelec stürzen, schlagen hier ins Kontor der Unfallbilanz", sagt der Erste Polizeihauptkommissar Thomas Obst, Leiter des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Insgesamt kamen im Jahr 2025 567 Personen auf einem Fahrrad oder Pedelec körperlich zu Schaden - ein Anstieg von rund 13 Prozent. Um dem Trend entgegenzuwirken setzt die Polizei auch in Kooperation mit der Verkehrswacht des Kreises Mettmann auf Prävention, und bietet zum Beispiel kostenlose Trainings und Kurse an, bei denen das sichere Handling eines Pedelecs geschult wird.

"Verkehrsunfälle sind keine Naturereignisse"

"Hinter jeder Zahl in der Statistik steht ein Mensch - ein Verletzter, eine Familie, ein Schicksal. Unser Ziel ist es deshalb, insbesondere schwere oder gar tödliche Verkehrsunfälle zu verhindern. Das gelingt aber nur gemeinsam, denn Verkehrsunfälle sind keine Naturereignisse - sie passieren, weil Menschen Fehler machen. Deshalb kann jeder Einzelne durch Aufmerksamkeit und Rücksicht dazu beitragen, Unfälle zu verhindern", sagt der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Mettmann, der Leitende Polizeidirektor Holger Schepanski.

Die vollständige Verkehrsunfallbilanz auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann im Jahresbericht 2025 unter dem folgenden Link: https://mettmann.polizei.nrw/sites/default/files/2026-03/Jahresbericht_2025_web.pdf.

