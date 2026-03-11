Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603056

Bild-Infos

Download

Velbert/Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Bislang unbekannte Einbrecher haben sich im Zeitraum zwischen 1. März 2026, 4.20 Uhr, und Dienstag (10. März 2026), 23.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Uelenbeek verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten der oder die Täterinnen oder Täter die Terrassentüre des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Sie durchwühlten die Zimmer des Hauses delikttypisch. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (10. März 2026) gegen 18 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus an der Heidstraße in Richrath einzubrechen. Die Bewohnerin des Hauses befand sich zu dem Zeitpunkt zu Hause. Sie hörte, wie die Täter versuchten, die Haustüre aufzuhebeln. Als die beiden Männer die Bewohnerin bemerkten, ließen sie von der Türe ab und flüchteten mit einem silbernen Ford Fiesta in Richtung Erikastraße. Der erste Täter trug eine schwarze Kappe und eine schwarze Trainingsjacke mit einem weißen Kragen. Der zweite Täter war dunkel gekleidet. Bei dem Einbruchsversuch wurden die Haustüre sowie das Schloss beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell