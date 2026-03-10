Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2603053

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montagnachmittag (9. März 2026) zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr einen geparkten schwarz-weißen Smart beschädigt. Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines Discounters an der Morper Allee abgestellt. Als die Fahrerin zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im linken Bereich der Heckstoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell