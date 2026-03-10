POL-ME: Autobrand: Polizei bittet um Hinweise - 2603051
Mettmann (ots)
Am Montagabend, 9. März 2026, brannte in Mettmann ein Toyota Yaris. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 21 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem in Brand stehenden Auto an der Oberstraße in Höhe der Hausnummer 2 neben einem katholischem Gemeindetreffpunkt gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte ein Zeuge das Feuer bereits selbstständig gelöscht. Der Toyota wurde erheblich beschädigt. Auch die Fassade der kirchlichen Gemeinde nahm durch die Hitze Schaden.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:
Wer hat am Montagabend an der Oberstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell