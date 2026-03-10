Polizei Mettmann

POL-ME: Autobrand: Polizei bittet um Hinweise - 2603051

Mettmann (ots)

Am Montagabend, 9. März 2026, brannte in Mettmann ein Toyota Yaris. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 21 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem in Brand stehenden Auto an der Oberstraße in Höhe der Hausnummer 2 neben einem katholischem Gemeindetreffpunkt gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte ein Zeuge das Feuer bereits selbstständig gelöscht. Der Toyota wurde erheblich beschädigt. Auch die Fassade der kirchlichen Gemeinde nahm durch die Hitze Schaden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat am Montagabend an der Oberstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell