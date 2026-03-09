Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt drei mutmaßliche Trickdiebe nach Verfolgungsfahrt fest - 2603049

Ratingen/Duisburg (ots)

Die Polizei konnte am Sonntagabend (8. März 2026) drei mutmaßliche Diebe nach einer Verfolgungsfahrt in einem Waldstück auf Duisburger Stadtgebiet festnehmen. Dem Trio wird zur Last gelegt, zuvor einer 69-jährigen Ratingerin die Goldkette entwendet zu haben.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr war die 69-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg der Jägerhofstraße in Ratingen in Richtung Lönsstraße unterwegs, als sie aus einem Auto heraus von einem jungen Mann angesprochen wurde. Ein weiterer Tatverdächtiger verwickelte die Ratingerin in ein Gespräch über ihre Goldkette, wodurch es ihm schließlich gelang, die Kette zu entwenden. Anschließend stieg er in den Volvo und flüchtete gemeinsam mit einem dritten Fahrzeuginsassen vom Tatort in Richtung Fritz-Bauer-Straße.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und alarmierte umgehend die Polizei, die sofort eine Fahndung nach den drei Männern und dem Fluchtfahrzeug einleitete. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten konnten das verdächtige Fahrzeug tatsächlich antreffen und gaben dem Fahrer Anhaltesignale.

Dieser ignorierte die Anweisungen der Polizei jedoch und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die A52 in Richtung Essen davon. Die Verfolgungsfahrt setzte sich anschließend über die A524 in Richtung Krefeld fort. An der Anschlussstelle Lintorf flüchtete der Fahrer mit den beiden weiteren Tatverdächtigen in seinem Auto über die Bissingheimer Straße in ein angrenzendes Waldgebiet. Im Bereich der Einmündung Lintorfer Waldweg/Druchter Weg auf Duisburger Stadtgebiet verlor er hierbei die Kontrolle über seinen Volvo und prallte frontal gegen einen Baum. Die drei Tatverdächtigen setzten daraufhin ihre Flucht zu Fuß fort, konnten aber kurze Zeit später durch die Einsatzkräfte festgenommen werden.

Bei den drei Männern handelt es sich um zwei 37-Jährige und einen 19-Jährigen aus dem Iran. Einer der beiden 37-Jährigen wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, weshalb er zunächst in ein Krankenhaus in Duisburg gebracht wurde. Die drei Männer wurden vorübergehend festgenommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer des Fluchtfahrzeugs nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. An dem Einsatz waren auch zahlreiche Einsatzkräfte aus Duisburg und Neuss beteiligt. Bei der Verfolgungsfahrt wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell