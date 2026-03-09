Polizei Mettmann

POL-ME: 76-jährige Seniorin von falschen Handwerkern bestohlen - 2603047

Bild-Infos

Download

Wülfrath (ots)

Am Samstag, 7. März 2026, stahlen in Wülfrath zwei falsche Handwerker aus der Wohnung einer 76-jährigen Seniorin Bargeld und Schmuck. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 76-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Höfchen. Zwei Männer gaben vor, dass sie die Heizungen ablesen müssten und betraten die Wohnung. Sie lenkten die Seniorin ab und entwendeten Bargeld und einen Goldring, bevor sie in unbekannte Richtung das Mehrfamilienhaus verließen. Als der Wülfratherin der Diebstahl auffiel, alarmierte sie richtigerweise die Polizei.

Der Senior beschreibt die Täter als:

1. Täter:

- ungefähr 1,70 Meter groß - zwischen 30 und 35 Jahre alt - mit dunklen Haaren und Drei-Tage-Bart - südeuropäisches Erscheinungsbild - trug eine schwarze Cap und war dunkel gekleidet

2. Täter:

- circa 1,80 Meter groß - ungefähr 30 Jahre alt - mit schwarzen Haaren - schlanke Figur - südeuropäisches Erscheinungsbild - trug dunkle Kleidung

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges an der an der Straße Am Höfchen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath jederzeit unter 02058 9200-6180 entgegen.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell