POL-ME: Zusammenstoß mit Auto: Radfahrer lebensbedrohlich verletzt - 2603045
Wülfrath (ots)
Am Sonntag, 8. März 2026, wurde in Wülfrath ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensbedrohlich verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 9:50 Uhr war ein 73-jähriger Heiligenhauser mit seinem Fahrrad auf dem Panorama Radweg in Richtung Wülfrath-Zentrum unterwegs. Als er die Tönisheider Straße überquerte, stieß er mit dem Porsche Cayenne einer 59-jährigen Wülfratherin zusammen, die in Richtung Wilhelmstraße fuhr. Der Radfahrer stürzte und wurde lebensbedrohlich verletzt.
Alarmierte Rettungskräfte brachten den 73-jährigen Senior mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Porsche blieb unverletzt.
Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort und sicherte die Spuren.
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell