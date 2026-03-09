Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß im Kreisverkehr: Motorradfahrerin schwer verletzt - 2603048

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Am Sonntag, 8. März 2026, wurde in Langenfeld eine 59-jährige Motorradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einer Mercedes C-Klasse eines 43-jährigen Langenfelders schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:30 Uhr war die 59-jährige Hildenerin mit ihrer Honda CMX1100 auf der Hildener Straße in Richtung Hilden unterwegs. Als sie in den Kreisverkehr am Rietherbach einfuhr, verlor sie aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihre Maschine und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit der verkehrsbedingt stehenden Mercedes C-Klasse des 43-jährigen Langenfelders zusammen und stürzte.

Sie wurde schwer verletzt und von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Für die Zeit der der medizinischen Versorgung und Unfallaufnahme wurde die Hildener Straße in Richtung Langenfeld gesperrt. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell