Polizei Mettmann

POL-ME: Unfall unter Alkoholeinfluss: Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden - 2603050

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

In Ratingen kam es bereits am Freitagabend (6. März 2026) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen - glücklicherweise nur - leicht verletzt wurden. Es entstand jedoch ein hoher Sachschaden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 22:20 Uhr war ein 32-jähriger Mettmanner mit seinem VW Caddy über die Meiersberger Straße in Richtung Wülfrath gefahren. Hierbei stieß er mit dem BMW X5 einer 54-jährigen Wuppertalerin zusammen, die ihren Wagen auf Höhe der Hausnummer 48 gewendet hatte.

Sowohl die Wuppertalerin als auch der Mettmanner wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde die 64-jährige Beifahrerin der Wuppertalerin.

An den Autos entstand ein Totalschaden - beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten polizeilichen Schätzungen dürfte sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine Summe von rund 60.000 Euro belaufen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 32-jährige Mettmanner augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille (1,07 mg/l). Daraufhin musste der Mann mit zur Wache, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei stellte zudem den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein entsprechendes Verfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell