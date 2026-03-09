Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603046

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Freitag, 6. März 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 7:30 und 23:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße in Velbert-Mitte eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

In der Zeit von Samstag, 7. März 2026, gegen 9:30 Uhr. Bis Sonntag, 8. März 2026, gegen 0:10 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße In den Bieerhöfen in Velbert-Mitte eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Freitag, 6. März 2026, sind drei noch unbekannte Täter gegen 19:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Graf-Adolf-Straße in Ratingen-Zentrum eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Eine Zeugin beobachtete, wie drei Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren und mit südländischem Erscheinungsbild das Mehrfamilienhaus verließen und in zwei dunklen Autos entgegen der Einbahnstraße in Richtung Wilhelmring davonfuhren. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen oder Autos mehr feststellen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Sonntag, 8. März 2026, ist ein noch unbekannter Täter gegen 16 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brucknerstraße in Hilden eingebrochen. Er verschaffte sich auf noch unbekannte Weise Zutritt. Als der Bewohner nach Hause kam, rannte ihm der Täter entgegen und rempelte ihn an, sodass er gegen die Glasscheibe der Wohnzimmertür stieß, die zerbrach. Er wurde leicht verletzt. Der Täter flüchtete auf einem schwarzen E-Scooter in Richtung Gerresheimer Straße. Er wird beschrieben als: ungefähr 1,70 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt, schlank, mit dunklen Haaren und Bart sowie südländischem Erscheinungsbild. Er trug ein weißes T-Shirt und eine Umhängetasche. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Montag, 9. März 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 2:10 Uhr in einen Vollsortimenter an der Rheindorfer Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und lösten dabei einen Alarm aus. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte mit Unterstützung eines Diensthundes leider keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Freitag, 6. März 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 19 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Kitzbüheler Weg in Monheim am Rhein-Baumberg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt - einmal durch die Balkon- und einmal durch die Wohnungstür - und durchsuchten die Räume einer Wohnung nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld. Ein Zeuge beobachtete vier Personen, die zur Tatzeit zu Fuß in Richtung Benrather Straße flüchteten und alarmierte die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Personenbeschreibungen liegen leider nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell