POL-Pforzheim: Ebhausen (Nagold) - Autofahrer steht deutlich unter Alkoholeinfluss

Ebhausen (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer wurde am Samstagabend in Ebhausen von der Polizei gestoppt, nachdem er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen gekommen war.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 22:30 Uhr der Polizei einen Skoda-Fahrer, der in der Uferstraße auf der Gegenfahrbahn quer zum Stehen gekommen war. Der Fahrer machte einen stark betrunkenen Eindruck, was sich bei der Kontrolle durch die Beamten schnell bestätigte. Im Fahrzeuginneren wurde zudem eine angebrochene Schnapsflasche aufgefunden.

Bei der Überprüfung stellten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, um den genauen Alkoholwert festzustellen.

Der 45-jährige Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ihn erwartet eine Strafanzeige sowie ein Fahrverbot.

Die Polizei weist darauf hin, dass Trunkenheit am Steuer nicht nur die eigene Sicherheit gefährdet, sondern auch das Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei appelliert an alle Autofahrer, auf Alkohol im Straßenverkehr zu verzichten.

