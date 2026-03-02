PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Ebhausen (Nagold) - Alkoholfahrt endet mit Unfall

Ebhausen (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache für einen alleinbeteiligten Unfall am Freitagabend gewesen sein.

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr gegen 22:00 Uhr die L362 in Fahrtrichtung Altensteig. Offensichtlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in eine Leitplanke.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Unbeteiligte wurden durch den Unfall nicht gefährdet. Der Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 EUR.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

