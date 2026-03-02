Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Seewald (FDS) - Fahrzeug prallt gegen Leitplanke und überschlägt sich.

Seewald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L362 kam es am gestrigen Abend zu einem folgenschweren Vorfall, bei dem ein Fahrzeug gegen eine Leitplanke prallte und sich überschlug. Drei weitere Fahrzeuge wurden in den Vorfall involviert.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer gegen 19:00 Uhr die L362 in Fahrtrichtung Altensteig. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und überschlug sich. Das Fahrzeug landete etwa 20 Meter weiter auf der Gegenfahrbahn auf dem Fahrzeugdach.

Durch den Unfall mussten drei nachfolgende Fahrzeuge ausweichen und kollidierten miteinander. Insgesamt wurden zwei Personen leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der Fahrer des Opel erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden an seinem Fahrzeug. Die weiteren Fahrzeuge wurden unterschiedlich stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere bei schlechten Witterungsbedingungen und auf kurvenreichen Strecken, erhöhte Vorsicht walten zu lassen.

Laura Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell