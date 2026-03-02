PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbruch im Arlinger - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben die Abwesenheit der Bewohner am Samstag ausgenutzt, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich die Täterschaft zwischen 14:00 Uhr und 20:30 Uhr, Zutritt in das in der Arlingerstraße gelegene Wohnhaus. Sämtliche Schubladen wurden nach Diebesgut durchwühlt. Letztlich entwendeten die Einbrecher Bargeld im mittleren dreistelligen Betrag.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

