PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Wohnhausbrand in Schützingen

Pforzheim (ots)

Am Samstag, 28.02.2026 kurz vor 17:00 Uhr kam es zum Brand eines Wohnhauses in der Illinger Straße in Schützingen. Die 78jährige Bewohnerin kam mit Verdacht einer leichten Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Übergreifen auf die direkt benachbarte Häuser und Scheunen konnten durch die Feuerwehr verhindert werden. Zur Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden. Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden wird auf ca. 250.000 EUR geschätzt. Die freiwilligen Feuerwehren Illingen, Mühlacker und Vahingen / Gündelbach waren mit 72 Mann und 17 Fahrzeugen vor Ort.

Jörg Uthgenannt, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren