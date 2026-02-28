Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Wohnhausbrand in Schützingen

Pforzheim (ots)

Am Samstag, 28.02.2026 kurz vor 17:00 Uhr kam es zum Brand eines Wohnhauses in der Illinger Straße in Schützingen. Die 78jährige Bewohnerin kam mit Verdacht einer leichten Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Übergreifen auf die direkt benachbarte Häuser und Scheunen konnten durch die Feuerwehr verhindert werden. Zur Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden. Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden wird auf ca. 250.000 EUR geschätzt. Die freiwilligen Feuerwehren Illingen, Mühlacker und Vahingen / Gündelbach waren mit 72 Mann und 17 Fahrzeugen vor Ort.

Jörg Uthgenannt, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell