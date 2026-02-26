Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft KA - Zweigstelle PF und des PP PF: Nach Anfangsverdacht auf ein Tötungsdelikt wird SOKO eingerichtet - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neuenbürg (ots)

Am Morgen des 25.02.2026 wurde ein lebloser Mann in einem geparkten Fahrzeug in Neuenbürg aufgefunden. Die bisherigen Gesamtumstände begründen den Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts. In diesem Zusammenhang sucht die Sonderkommission Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellte ein Spaziergänger am 25. Februar 2026, kurz vor 07:30 Uhr, einen mutmaßlich leblosen Mann in einem Fahrzeug fest. Der Pkw, ein weißer Ford S-Max, stand auf einem Parkplatz in der Turnstraße in Neuenbürg. Die unvermittelt eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen, unter Hinzuziehung von Kräften der Kriminalpolizeidirektion Calw, ergaben erste Anhaltspunkte für ein mögliches Fremdverschulden. Noch am selben Nachmittag wurde die Sonderkommission "Motor" eingerichtet. Dieser gehören mehrere Duzend Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizeidirektion Calw an. Die umfangreichen Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg und der Rechtsmedizin Heidelberg unterstützt.

Insbesondere zur Todesursache des Mannes aus dem Enzkreis und den weitergehenden Begleitumständen können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Sonderkommission Motor sucht in diesem Zusammenhang Zeugen! Wer hat seit den späten Nachmittagsstunden des 24. Februar 2026 bis zum darauffolgenden Morgen Wahrnehmungen zum geparkten Fahrzeug, einem weißen Ford S-Max (Erstzulassung 2020, siehe Vergleichsbild) gemacht? Gab es im Umfeld des öffentlichen Parkplatzes in der Turnstraße auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen?

Von Interesse sind ebenso mögliche Kameraaufnahmen (auch von entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen) im Umfeld des Fundorts und den jeweiligen Anfahrtswegen in Richtung Turnstraße. Zeugen können sich an den Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186 4444 wenden. Für schriftliche Hinweise nutzen sie die E-Mailadresse: pforzheim.pp@polizei.bwl.de

Christian Schwab, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell