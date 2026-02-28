Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Schömberg - Tödlicher Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (28.02.2026) kam es auf der Landesstraße 346 zwischen Schömberg und Igelsloch zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren und zwei weitere schwerverletzt wurden.

Ersten Ermittlungen nach befuhr ein 38-jähriger Audi-Fahrer gegen 02.50 Uhr die Landesstraße von Igelsloch in Richtung Schömberg. Im Fahrzeug saßen weitere drei Mitfahrer.

In einer langgezogenen Linkskurve, auf Höhe Oberlengenhardt, verlor der Fahrer die Kontrolle über den Audi und schleuderte im weiteren Unfallverlauf gegen eine Straßenlaterne und einen kleinen Baum. Schlussendlich prallte der Audi seitlich mit einem größeren Baum zusammen und kam zum Stehen.

Durch den Unfall wurde der 38-jährige Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin tödlich verletzt.

Die beiden 19 und 24 Jahre alten männlichen Mitfahrer im Fahrzeugfond wurden schwerverletzt, wovon einer von ihnen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von 60.000 Euro.

Zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens wurde ein Sachverständiger eingesetzt. Hierbei wird auch geprüft inwiefern überhöhte Geschwindigkeit zu diesem schweren Unfall geführt haben könnte.

Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis 08.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Die Feuerwehr war mit 58 Kräften, 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit drei RTW und drei NEF und einem Rettungshubschrauber mit insgesamt 24 Kräften vor Ort.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell