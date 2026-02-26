Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Selbstbedienungsautomaten aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Birkenfeld (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat bislang unbekannte Täterschaft zwei Automaten an der Alten Pforzheimer Straße aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich die Täterschaft zunächst auf einen Container, in dem sich die Automaten befinden, und durchtrennte dort ein Stromkabel. Im Anschluss brach sie die Geldkassetten von zwei Selbstbedienungsautomaten in dem unverschlossenen Container auf. Es wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Birkenfeld hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07082 7912-0 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell