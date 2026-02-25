Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

1. Nachtragsmeldung zum Verdacht der Bedrohung am 24.02.2026 in der Pforzheimer Innenstadt

Wie bereits berichtet soll es am Dienstagabend in der Pforzheimer Innenstadt im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung zu einer Bedrohung mit Waffen durch einen 29-jährigen Mann gekommen sein. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim erließ der Haftrichter des Amtsgericht Pforzheim Haftbefehl gegen den 29-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der Bedrohung und mehrerer Diebstahlsdelikte, zudem wurde Fluchtgefahr angenommen. Der Haftbefehl wurde am Mittwochnachmittag in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen der Polizei Pforzheim, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell