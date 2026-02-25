PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Dreiste Betrüger versuchen vergebens an das Ersparte der Bürger zu gelangen - Polizei gibt Präventionstipps zu "falschen Polizeibeamten"

Neulingen (ots)

Im Verlaufe des Dienstags haben Unbekannte mehrfach durch Telefonanrufe versucht den Geschädigten glaubhaft zu machen in der Umgebung sei eingebrochen worden und man müsse deren Hab und Gut in Sicherheit bringen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben ab der Mittagszeit männliche und bislang unbekannte Täter mit mehreren zumeist lebensälteren Bürgerinnen und Bürgern aus dem Ortsteil Bauschlott telefonisch Kontakt aufgenommen. Die angeblichen Polizeibeamten aus umliegenden Polizeirevieren und Posten sprachen von Einbrüchen im Umfeld der Geschädigten. Hierbei verfolgten diese nur ein Ziel: Die Übergabe von Bargeld, Schmuck und weiteren Wertgegenständen um diese vermeintlich in Sicherheit zu bringen oder zu "registrieren". Durch das besonnene Vorgehen der Bürger kam es in allen Fällen zu keiner Tatvollendung.

Präventionstipps Ihrer Polizei:

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen zu gelangen. Hier unsere Tipps:

   - Am Telefon versuchen sie, ihre Opfer unter verschiedenen 
     Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus 
     oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben. Dabei 
     nutzen die Täter auch teilweise eine spezielle Technik, die bei 
     einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die 
     Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer 
     erscheinen lässt.
   - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der 
     die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer 
     der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die 
     Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie Besucher 
     währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.
   - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.
   - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel 
     Polizisten, den Dienstausweis.
   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
   - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen 
     Verhältnissen preis.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie 
     einfach auf.
   - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
   - Warnen Sie Familie, Freunde und Bekannte. Laden Sie sich den vom
     Polizeipräsidium Pforzheim erstellten Warnhinweis auf der 
     Netzseite https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/ herunter 
     und teilen Sie diesen mit Ihren Kontakten beziehungsweise über 
     Ihre Kanäle in den sozialen Medien.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 08:10

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vermisstenfahndung nach 62-Jährigem

    Pforzheim (ots) - Die Polizei sucht nach einem 62-jährigen Mann aus Pforzheim, der zuletzt am 22.2.2026 gegen 12.00 Uhr an einer Tankstelle in der Wilferdinger Straße gesehen wurde. Derzeit sind keine Hinwendungsorte bekannt. Eine hilflose Lage ist nicht auszuschließen. Der Gesuchte war zuletzt mit einer blauen Arbeitshose, einer dunkelblauen Jacke und schwarzen ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 05:55

    POL-Pforzheim: Die Jugendverkehrsschule Pforzheim startet in die Saison 2026

    Pforzheim (ots) - Ab Mittwoch, den 04.03.2026, ist die Jugendverkehrsschule Pforzheim wieder geöffnet. Kinder im Alter von 7-13 Jahren können im Schonraum das richtige Verhalten als Fahrradfahrer und Fußgänger erlernen. Fahrräder können bei uns kostenlos zum Üben ausgeliehen werden. Es darf aber auch gerne das eigene Fahrrad mitgebracht werden. Das Tragen eines ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 20:13

    POL-Pforzheim: Pforzheim - Mann wegen Verdachts der Bedrohung vorläufig festgenommen

    Pforzheim (ots) - Am Dienstagabend ist es im Innenstadtbereich von Pforzheim zu einer Streitigkeit gekommen, in deren Verlauf ein 29-Jähriger einen anderen Mann mit einem Messer und einer Axt bedroht haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten gegen 17:50 Uhr im Bereich des Leopoldplatzes zwei Männer zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren