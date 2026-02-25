Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vermisstenfahndung nach 62-Jährigem

Pforzheim (ots)

Die Polizei sucht nach einem 62-jährigen Mann aus Pforzheim, der zuletzt am 22.2.2026 gegen 12.00 Uhr an einer Tankstelle in der Wilferdinger Straße gesehen wurde.

Derzeit sind keine Hinwendungsorte bekannt. Eine hilflose Lage ist nicht auszuschließen.

Der Gesuchte war zuletzt mit einer blauen Arbeitshose, einer dunkelblauen Jacke und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Zusätzlich trug er noch eine grau-schwarz gestreifte Tragetasche bei sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Person niummt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186 4444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hier geht es zur Vermisstenfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pforzheim-vermisstenfahndung/

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell