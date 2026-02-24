Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nachtrag zur Vermisstenfahndung nach einer 17-Jährigen - Jugendliche wohlbehalten angetroffen

Pforzheim (ots)

Wie am 12.2.26, 15:32 Uhr berichtet (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6215846), suchte die Polizei nach einem 17-jährigen Mädchen aus Pforzheim, welche seit dem 03.02.2026 verschwunden war. Diese konnte zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden.

Alle Medien, die diese Fahndung bzw. die Fotos der Vermissten veröffentlicht haben, werden gebeten, diese zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell