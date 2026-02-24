Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Betrunken und bekifft unterwegs

Ötisheim (ots)

Am Montag, kurz nach 23:00 Uhr, hat ein Autofahrer alkoholisiert und unter dem Einfluss von Cannabis stehend einen Unfall verursacht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 25-jährige Hyundai-Fahrer die Landesstraße 1132 in Fahrtrichtung Ötisheim. Da er durch die Benutzung seines Handys abgelenkt war, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Unfall entstand ein Schaden im niederen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde der junge Mann nicht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für den Konsum von Alkohol und Drogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Ein Urintest schlug positiv auf Cannabis an. Der Autofahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

