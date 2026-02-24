Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw ist eine 39-jährige Frau am Montagnachmittag schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 47-jährige VW-Fahrerin gegen 17:20 Uhr die Östliche Karl-Friedrich-Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Forststraße wollte die Frau nach rechts in einen Parkplatz einfahren. Da dieser bereits besetzt war, fuhr sie rückwärts, entgegen der Fahrtrichtung, auf die Straße zurück. Dabei übersah sie die Fußgängerin, die gerade hinter ihrem Pkw die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 39-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 1.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße vollständig gesperrt werden.

Melanie Konrad, Pressestelle

