POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Mit Alkohol und Drogen am Steuer erwischt

Freudenstadt (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Freudenstadt haben am Montagabend einen 32-jährigen Autofahrer kontrolliert, welcher absolut fahruntauglich hinter dem Steuer saß.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Fahrer des Nissan, gegen 23:00 Uhr, im Bereich der Stuttgarter Straße in eine Verkehrskontrolle. Hierbei bemerkten die Polizeibeamten Anzeichen für eine alkoholische Beeinflussung. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Weiterhin ergaben sich Verdachtsmomente auf Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Der 32-Jährige musste im weiteren Verlauf eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

