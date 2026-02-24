Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Mann wegen Verdachts der Bedrohung vorläufig festgenommen

Pforzheim (ots)

Am Dienstagabend ist es im Innenstadtbereich von Pforzheim zu einer Streitigkeit gekommen, in deren Verlauf ein 29-Jähriger einen anderen Mann mit einem Messer und einer Axt bedroht haben soll.

Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten gegen 17:50 Uhr im Bereich des Leopoldplatzes zwei Männer zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll einer der Beteiligten aus einem Rucksack ein Messer sowie eine Axt hervorgezogen und seinem Kontrahenten gezeigt haben. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung Marktplatz.

Die Polizei war mit rund einem Dutzend Streifenwagenbesatzungen im Innenstadtbereich im Einsatz und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Im Rahmen dieser Maßnahmen konnte der 29-jährige Tatverdächtige nach wenigen Minuten im Bereich der Barfüßergasse / Alter Schloßberg vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurden keine Waffen aufgefunden. Auch eine Absuche des näheren Umfelds verlief bislang ohne Ergebnis.

Wie konkret die ausgesprochenen Drohungen waren und ob es weitere Geschädigte gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Tatverdächtige befindet sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam. Die Entscheidung über die Beantragung eines Haftbefehls soll im Laufe des Mittwochs getroffen werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Sollten Unbeteiligte in die Nähe eines laufenden Polizeieinsatzes geraten, ist es ratsam, Abstand zu halten und den Einsatzkräften Raum für ihre Arbeit zu lassen, anstatt das Geschehen zu filmen.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell