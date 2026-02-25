Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Fahrradfahrer wird bei Unfall verletzt

Remchingen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen im Einmündungsbereich der Kreisstraße 4537 und der Landesstraße 339 im Remchinger Ortsteil Nöttingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 59-jähriger Fahrradfahrer gegen 6.50 Uhr die Kreisstraße 4537 in Richtung Nöttingen. An der Einmündung beabsichtigte dieser nach links auf die Landesstraße 339 abzubiegen, weswegen er sich auf der linken Seite seiner Fahrspur einordnete.

Zeitgleich beabsichtigte ein 43-jähriger Ford-Fahrer von der Landesstraße 339 kommend nach links in die Kreisstraße abzubiegen. Hierbei schnitt er offenbar die Kurve so sehr, dass er gegen den Radfahrer fuhr und diesen schwer verletzte. Der 59-Jährige musste im weiteren Verlauf durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt

Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 2.100 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell