PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an PKW

Zweibrücken (ots)

Am 22.12.2025 kam es um ca. 22:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem, in der Pennsylvaniastraße geparkten blauen Audi A3. Ein unbekannter Täter zerstach alle vier Reifen des PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. EUR 500. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 08:41

    POL-PIZW: Einbruchdiebstahl in Handyzubehörgeschäft

    Zweibrücken (ots) - Zwischen dem 22.12.2025, 20:00 Uhr und dem 23.12.2025, 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in der Hauptstraße in ein Handyzubehörgeschäft ein, indem sie eine Stahltür aufhebelten. Dort wurden dann Kopfhörer, Tabakwaren und SIM-Karten entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. EUR 1600. |PIZW Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Polizeiinspektion Zweibrücken ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 08:40

    POL-PIZW: Sachbeschädigung an Kiosk

    Zweibrücken (ots) - Zwischen dem 22.12.2025, 20:00 Uhr und dem 23.12.2025, 07:35 Uhr wurde an einem Kiosk in der Hofenfelsstraße (Kiosk am Hilgardcenter) die Glasscheibe beschädigt. Ein unbekannter Täter schlug vermutlich mit irgendeinem Gegenstand gegen die Scheibe, sodass ein Schaden von ca. EUR 200 entstand. |PIZW Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren