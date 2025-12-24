POL-PIZW: Sachbeschädigung an PKW
Zweibrücken (ots)
Am 22.12.2025 kam es um ca. 22:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem, in der Pennsylvaniastraße geparkten blauen Audi A3. Ein unbekannter Täter zerstach alle vier Reifen des PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. EUR 500. |PIZW
Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell