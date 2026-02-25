Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Frau geht Kontrolleur körperlich an

Pforzheim (ots)

Eine 21-jährige Frau hat am Dienstagmorgen in einem Bus einen Fahrkartenkontrolleur beleidigt und mit ihrem Handy geschlagen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die junge Frau gegen 10:00 Uhr im Stadtgebiet Pforzheim mit einem öffentlichen Bus ohne im Besitz eines gültigen Fahrscheins zu sein. Als sie schließlich von zwei Buskontrolleuren kontrolliert wurde, beleidigte sie diese und schlug mit ihrem Mobiltelefon einem der Männer gegen das Auge. Der Mann wurde durch den Schlag leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein weiblicher Fahrgast, der dazwischen gehen wollte, wurde von der 21-Jährigen ebenfalls mit dem Handy ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt.

Die junge Frau erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Melanie Konrad, Pressestelle

