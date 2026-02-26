POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Viele Autofahrer zu schnell unterwegs
Eisingen (ots)
Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Mittwochnachmittag Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 4530 durchgeführt und zahlreiche Verstöße festgestellt.
Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr wurden im Bereich der Kurven vor dem Ortseingang Eisingen insgesamt 594 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt stellten die Beamten 83 Verstöße fest. Der schnellste Pkw-Fahrer war mit 108 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h unterwegs.
Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de
Melanie Konrad, Pressestelle
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell