POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Viele Autofahrer zu schnell unterwegs

Eisingen (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Mittwochnachmittag Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 4530 durchgeführt und zahlreiche Verstöße festgestellt.

Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr wurden im Bereich der Kurven vor dem Ortseingang Eisingen insgesamt 594 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt stellten die Beamten 83 Verstöße fest. Der schnellste Pkw-Fahrer war mit 108 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h unterwegs.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

