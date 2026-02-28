Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gebäudebrand mit schwer verletzter Person

Pforzheim (ots)

Am Samstag, 28.02.2026 gegen 10:00 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hermannstraße in Pforzheim. Hierbei erlitt eine 62jährige Bewohnerin starke Verbrennungen im Gesicht und musste zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Stuttgart gebracht werden. Die weiteren fünf Bewohner des Hauses konnten aus dem Gebäude evakuiert werden. Nach Untersuchung durch den Rettungsdienst bleiben diese unverletzt. Die Brandwohnung sowie die darüber und darunter liegenden Wohnungen wurden durch den Brand unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner kamen eigenständig anderweitig unter. Der am Gebäude entstandene Sachschaden wird auf 150.000 bis 200.000 EUR geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Brand durch eine von der 62jährigen Bewohnerin verwendeten und hierbei explodierten E-Zigarette ausgelöst. Die Feuerwehr Pforzheim war mit acht Fahrzeigen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

Jörg Uthgenannt, Führungs- und Lagezentrum

