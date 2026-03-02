Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen -Betrunken mit dem Quad unterwegs

Empfingen (ots)

Beamte des Polizeireviers Horb haben am Samstag einen absolut fahruntüchtigen Quad-Fahrer sowie seinen Beifahrer im Rahmen einer Fahndung feststellen können.

Aufmerksame Zeugen meldeten gegen 19.45 Uhr einen offensichtlich betrunkenen Fahrer eines Quads auf einem Parkplatz in Empfingen, der in der Folge in Richtung Mühlheim davonfuhr.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten der 45-jährige Fahrer sowie sein Sozius an einer nahegelegenen Wiese festgestellt werden. Aufgrund der starken Alkoholisierung des Fahrers konnte ein Atemalkoholvortest erst im Krankenhaus durchgeführt werden. Dieser ergab einen Wert von 2,1 Promille. Aufgrund seiner Alkoholisierung durfte der Fahrzeugführer nicht nur seinen Führerschein vorläufig abgeben, sondern musste noch eine Blutprobe abgeben.

