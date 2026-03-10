Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603052

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

Bislang unbekannte Einbrecher haben sich am Montagvormittag (9. März 2026) gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus in der Stintenberger Straße verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten sie im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 10.45 Uhr die Terrassentüre des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell