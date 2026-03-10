Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisste 72-Jährige wohlbehalten angetroffen - 2603055

Erkrath (ots)

Wie bereits berichtete, suchte die Polizei am Dienstag (10. März 2026) in Erkrath und Umgebung nach einer als vermisst gemeldeten 72 Jahre alten Frau.

-- Aktuelle Fortschreibung ---

Kurz nach Veröffentlichung der Vermisstenfahndung konnte die Polizei die Suche nach der Vermissten einstellen, nachdem diese wohlbehalten bei einer Angehörigen in Solingen angetroffen werden konnte.

Die Polizei hat die Löschung des zuvor veröffentlichten Fotos der Erkratherin veranlasst und bittet darum, das Foto aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte nicht weiter für die Berichterstattung zu nutzen.

