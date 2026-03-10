POL-PIZW: Diebstahl aus Sattelkammer/Zeugen gesucht
Kleinsteinhausen (ots)
In der Nacht von Sonntag, 08.03.2026 auf Montag, 09.03.2026 brachen bislang unbekannte Täter in eine Stallung im Emmerer Weg ein und entwendeten dort Reitzubehör. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500.- Euro beziffert. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell