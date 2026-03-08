PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Käshofen (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026, ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Landstraße 462 bei Käshofen eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen VW Tiguan befuhr die Straße von Homburg kommend in Richtung Käshofen. Nachdem es im Bereich des Sportplatzes mit einem Mercedes Benz E-Klasse zu einer Spiegelkollision im Begegnungsverkehr kam, fuhr der Fahrer des VW weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. An dem Mercedes wurden der linke Außenspiegel sowie die Tür und Scheibe beschädigt, der Schaden beläuft sich auch ca. 700 EUR. Bei dem VW dürfte ebenfalls zumindest der linke Außenspiegel beschädigt worden sein. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

