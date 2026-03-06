Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Kontrollen für die Verkehrssicherheit

Zweibrücken / Kleinsteinhausen (ots)

Die Polizei der Rosenstadt überwachte im Laufe des gestrigen Donnerstags an mehreren Stellen den Verkehr. Die polizeiliche Verkehrsüberwachung verfolgt das Ziel einer dauerhaften Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Südwestpfalz und setzt dabei bei den hauptsächlichen Gründen für Unfälle und schwere Schäden an.

Am Morgen deckten zwei Geschwindigkeitsmessungen mit Hilfe eines Lasermessgerätes mehrere Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf. Zwischen 9 und 10:45 Uhr konnten in der Vogelgesangstraße 14 Autos mit erhöhter Geschwindigkeit kontrolliert werden. Auch in der Rosengartenstraße wurde danach eine Messung durchgeführt. Dort wurden zwischen 13 und 14 Uhr acht Pkw's bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung kontrolliert. An beiden Stellen sind maximal 30 km/h erlaubt. Die Messspitze erreichte ein Fahrzeugführer in der Vogelgesangstraße mit 46 km/h. Bei den Kontrollen wurde auch ein Vater in seinem Fahrzeug angetroffen, welcher zwei Kleinkinder ohne jegliche Sicherung transportierte. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und er durfte erst nach vollständiger Sicherung seiner Kinder die Fahrt fortsetzen.

Zudem überprüften mehrere Beamte am frühen Morgen den Verkehr im Bereich der Kindertagesstätte in Kleinsteinhausen. Das besondere Augenmerk lag hierbei auf der Sicherheit der jüngsten Insassen im Fahrzeug. Erfreulicherweise verhielten sich alle Eltern korrekt bei der Sicherung ihrer Kinder. Lediglich bei einem weiteren vorbeifahrenden Auto wurde eine verbotswidrige Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt festgestellt.

Eine Streife kontrollierte um 11:45 Uhr in der Europa Allee einen Lkw, welcher im Auftrag einer europaweit agierenden Spedition tätig ist. Das Transportfahrzeug, welches über ein zulässiges Gesamtgewicht von 3500 kg verfügt, war mit einem festgestellten Gesamtgewicht von 7630 kg massiv überladen. Der Fahrer musste im Anschluss die geladenen Gegenstände auf einen zweiten Lkw umladen um die Fahrt ordnungsgemäß fortsetzen zu können. Aufgrund der massiven Überladung werden nun weitere Folgemaßnahmen gegen das Transportunternehmen geprüft.

Alles neu macht der März - zumindest im Bereich der Versicherungskennzeichen. Seit dem 01.03. hat ein neues Verkehrsjahr begonnen. Hierdurch verlieren die grünen Versicherungskennzeichen des Jahres 2025 ihren Versicherungsschutz. Zur Beibehaltung des Versicherungsschutzes müssen die Fahrzeughalter bei ihrer Versicherung ein neues Versicherungskennzeichen - aktuell in der Farbe schwarz - für das Verkehrsjahr 2026 beantragen. Andernfalls kommt eine Straftat aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Betracht. So erging es seit dem 01.03.2026 bereits zehn Fahrzeugführern, welche meist mit ihren E-Scootern kontrolliert wurden und noch ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen führten.

Mit dem Ziel, die Unfallzahlen und -folgen im Bereich Zweibrücken weiter zu senken und unseren Verkehr sicherer zu machen, wird die Polizei Zweibrücken ihre Maßnahmen kontinuierlich fortsetzen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an! |pizw

