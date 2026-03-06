Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unfallflucht beim Möbelhaus

Zweibrücken (ots)

Ein schwarzer Hyundai Tucson wurde am Donnerstagabend beschädigt. Der Wagen stand zwischen 18 und 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Wilkstraße. In dieser Zeit stieß ein weiteres, bislang unbekanntes Fahrzeug, mit dem Hyundai zusammen. Dies geschah vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Hierbei entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro an der Heckstoßstange des geparkten Autos. Die Polizei fragt nun, wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zum unbekannten Unfallverursacher machen kann. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0631 369-15399. |pizw

