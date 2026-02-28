POL-PIZW: Spiegel beschädigt und abgehauen
Zweibrücken (ots)
In der vergangenen Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein grauer Opel Astra beschädigt. Der Wagen stand in der Zeit von 21 Uhr bis 1:44 Uhr in der Ixheimer Straße. Ein Unbekannter kollidierte vermutlich beim Vorbeifahren mit dem linken Außenspiegel des Kleinwagens. Der Schaden beläuft sich auf circa 200,- Euro. Nach dem Unfall machte sich der Verursacher aus dem Staub.
Wer kann Angaben zu dem Unfallverursacher machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 bei den Ermittlern zu melden. |pizw
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell