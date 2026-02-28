Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Spiegel beschädigt und abgehauen

Zweibrücken (ots)

In der vergangenen Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein grauer Opel Astra beschädigt. Der Wagen stand in der Zeit von 21 Uhr bis 1:44 Uhr in der Ixheimer Straße. Ein Unbekannter kollidierte vermutlich beim Vorbeifahren mit dem linken Außenspiegel des Kleinwagens. Der Schaden beläuft sich auf circa 200,- Euro. Nach dem Unfall machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Wer kann Angaben zu dem Unfallverursacher machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 bei den Ermittlern zu melden. |pizw

