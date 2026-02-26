PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Zwei Verkehrsunfallfluchten wurden am Mittwoch, 25.02.2026 bei der Polizeiinspektion Zweibrücken angezeigt. Die eine ereignete sich bereits am Montag, 23.02.2026 zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr in der Gutenbergstraße. Hierbei streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in Queraufstellung geparkten, schwarz-roten PKW Suzuki Swift, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro entstand.

Die zweite ereignete sich am Mittwoch, 25.02.2026 im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Hier stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen eine Hauswand in der Breitensteinstraße 16. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 1000.- Euro.

In beiden Fällen entfernten sich die jeweiligen Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer hat die Unfallhergänge beobachtet und kann Angaben zu den unfallverursachenden Fahrzeugen oder deren Fahrzeugführern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

