Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Nach Ladendiebstahl: Fünfstellige Beute gefunden

Zweibrücken (ots)

Ein großer Fund gelang den Ermittlern der Zweibrücker Polizei am Samstagmittag. Zunächst meldete der Sicherheitsdienst des Fashion Outlet-Centers gegen 13:30 Uhr die Feststellung von zwei Ladendieben. Der 54-jährige Mann und die 43-jährige Frau entwendeten zuvor in mehreren Läden diverse Kleidungsstücke. Aus den Ermittlungen ergaben sich schließlich Hinweise darauf, dass sich in der nahegelegenen Wohnung des Pärchens noch weiteres Diebesgut befindet. Bei der darauffolgenden Durchsuchung wurden über 100 elektronische Geräte sowie zahlreiche unterschiedliche Kleidungsstücke im Gesamtwert von circa 11.000,- Euro aufgefunden. Die Gegenstände waren teilweise noch verpackt und mit Etiketten versehen. Das vermeintliche Diebesgut wurde sichergestellt. Die genaue Herkunft der Beute ist nun Teil der ausstehenden Ermittlungen. Der Mann und die Frau wurden vorläufig festgenommen und zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen auf die Polizeidienststelle verbracht. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell